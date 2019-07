Norderstedt.. Die Welt der Klänge entdecken – einen Kursus zur musikalischen Früherziehung nach dem Musikgarten-Konzept bietet die Evangelische Familienbildung Norderstedt an.

Ein spielerischer Einstieg in die Welt der Musik, bei dem sich die Eltern und ihre Kinder auf eine musikalische Entdeckungsreise mit Rasseln, Trommeln, Klanghölzern und Glöckchen begeben. Ziel des Musikgartens ist es, Kinder spielerisch an Musik heranzuführen und Musizieren zu einem festen Bestandteil des Familienlebens zu machen. Die Kinder sollen ohne Leistungserwartungen die Gelegenheit bekommen, Musik aufzunehmen und selbst zu gestalten. In einer Musikgarten-Stunde kommen Eltern-Kind-Paare zusammen, um Musik singend, tanzend und hörend zu erleben. Damit wird der Grundstein für ein Leben mit Musik gelegt. Langzeitstudien bestätigen inzwischen den positiven Einfluss von Musikerziehung auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes – auf die musikalische Begabung, das Sozialverhalten und das Lernen. Die Musikgarten-Phasen sind jeweils auf das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder angepasst. In Norderstedt wird ein Kursus für eineinhalb bis drei Jahre alte Kinder (8.8-26.9., jeweils 15.10-15-50, 44,64 Euro) und Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren (gleicher Zeitraum, 16.00-16.45, 50 Euro) angeboten.

Musikgarten, Thomas-Kirchengemeinde, Glashütter Kirchenweg 20, Anmeldung 040/525 65 11, fbs-norderstedt.de