Sie wollen mit Solarenergie die Welt verbessern

Norderstedt.. André Podszus hat sich seinen Lebenstraum erfüllt. Seit gut zwei Wochen schmückt eine 25 Quadratmeter große Photovoltaikanlage das Dach seines Einzelhauses in Norderstedt. „Es dreht sich nichts, es ist nicht laut oder stinkt und es erzeugt Strom – das ist doch ein kleines Wunder“, sagt der 61-Jährige.

Bereits 1978 hat Podszus im Fernsehen einen Beitrag des populärwissenschaftlichen Journalisten Hoimar von Ditfurth über die Klimakatastrophe gesehen. Seitdem beschäftigt sich der Norderstedter mit dem Thema, das vier Jahrzehnte später aktueller denn je ist. „Ich habe immer versucht, mich im Rahmen meiner Möglichkeiten umweltgerecht zu verhalten“, sagt Podszus. Vor drei Jahren hat er sich ein Elektroauto zugelegt. Sein Haus hat der Rentner auf LED-Beleuchtung umgestellt, er betreibt so gut wie keine Geräte im Standby-Modus. „Wenn der Kühlschrank läuft, habe ich gerade einmal eine Grundlast von 160 Watt.“

André Podszus hat 15.000 Euro für seine Anlage bezahlt

Den nächsten logischen Schritt ist Podszus nun mit dem Kauf einer Photovoltaikanlage gegangen. „Ich habe lange überlegt. Man kann froh und dankbar sein, in einem eigenen Haus zu wohnen, aber reich gesegnet an Geld bin ich nicht. Das war eine große Hemmschwelle“, sagt er. Doch Podszus hat sich getraut und 15.000 Euro in seine Installation investiert, 6000 Euro davon in einen Speicher. „Am Ende ist es mir egal, ob ich nach 20 Jahren 1000 Euro Gewinn oder Verlust mit der Anlage gemacht habe, wichtig ist, dass ich sauberen Strom ins Netz eingespeist habe.“

Mit Martin Oster ist der Umweltfreund im vergangenen Jahr auf einen Gleichgesinnten getroffen. Die beiden Elektroautofahrer haben sich im Forum „GoingElectric“ kennengelernt, als sie über die eingeschränkte Nutzung der Ladesäulen im Norderstedter Stadtpark debattierten. „Wir haben uns zusammengesetzt und gemerkt, dass wir in dieselbe Richtung ticken“, sagt Martin Oster (45), der seit einem Jahr ebenfalls stolzer Besitzer einer Photovoltaikanlage ist. Aus regelmäßigen Arbeitstreffen ist dann eine gemeinsame Idee entstanden: die Aktion „Bürgerenergie Norderstedt“.

Oster und Podszus wollen sich mit Leuten, die bereits Photovoltaik haben oder über eine Anschaffung nachdenken, vernetzen. Wie eine Art Kontaktbörse für Solarenergie. „Wir wollen niemandem etwas verkaufen oder andrehen. Wir möchten die Leute lediglich informieren und sie unterstützen“, sagt André Podszus. Jeder, der Interesse hat, kann in seinem Garten vorbeischauen und die Anlage auf dem Dach inspizieren. Tipps vom Profi gibt es inklusive. Die Norderstedter bieten zudem ihren Rat in der Planungsphase an – unentgeltlich, unverbindlich und ausschließlich auf privater Ebene.

Nach der Gründung von „Bürgerenergie Norderstedt“ haben die beiden Männer Postkarten bedrucken lassen und sie in die Briefkästen derjenigen Eigenheimbesitzer geschmissen, die bereits Solarstrom beziehen. „Ich habe bei Google Maps nachgeschaut, auf welchen Dächern sich Anlagen befinden. Daraufhin habe ich mir eine Route gebastelt“, sagt Podszus. Mit dem Fahrrad ist er die Straßen quer durch Norderstedt abgefahren. 50 Karten haben Oster und Podszus auf diese Weise verteilt – zwei Rückmeldungen haben sie bekommen.

Einspeisevergütung liegt bei 10,64 Cent bei zehn Kilowatt

Eine davon stammt von einem ehemaligen Mitglied der „Solarinitiative Norderstedt“. Die Genossenschaft brach zusammen, weil die Bundesregierung 2012 die Einspeisevergütung um fast ein Drittel reduziert hatte. Heute liegt sie nur noch bei 10,64 Cent bei zehn Kilowatt-Peak – Peak bezeichnet dabei die maximale Spitze unter Standardbedingungen.

Mitte Juni kam es dann zum ersten Treffen. Neun Leute, darunter fünf von der früheren Solarinitiative, haben sich ausgetauscht und vernetzt. „Wir leiden nicht unter Vereinsamung, sondern möchten eine Technik voranbringen, von der wir glauben, dass sie in Zukunft unabdingbar ist“, sagt Podszus.

Immer wieder werden die beiden Solarenergie-Verfechter gefragt, ob sich Photovoltaik denn überhaupt lohne. „Wenn das Geld auf dem Dach liegt, bringt es mehr als auf der Bank“, sagen sie. Martin Oster produziert mittags an einem sonnigen Tag im Sommer bis zu neun Kilowatt – sein Haus verbraucht aber nur 200 Watt. Weil der restliche Strom nicht nur in den Speicher gelangt, sondern zum nächsten Abnehmer fließt, werden auch die Nachbarn versorgt. Oster: „Das wären in meinem Fall 45 Häuser – das ist halb Quickborn-Heide.“

CO2 unbelasteter Strom wird ins Netz eingespeist

Und was hat man nun davon? „Neben der Einspeisevergütung bringt man Strom, der nicht mit CO2 belastet ist, ins Netz ein. Das ist die gute Tat der Woche und die Motivation, die dahinter steckt“, sagt André Podszus. Seine Anlage war innerhalb von vier Tagen aufgebaut. In einem Tagebuch auf der Homepage von „Bürgerenergie Norderstedt“ erklärt er jeden Schritt des Baus. Nachahmer werden gern gesehen.

„Wenn wir nach einem Jahr feststellen, dass unsere Aktion überhaupt nicht läuft und wir ein paar Hundert Euro für Flyer und Seminarräume in den Sand gesetzt haben – ja, dann ist das halt so. Es gibt teurere Hobbys“, sagt Podszus und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Dann wissen wir eben, dass die Welt nicht gerettet werden will.“

Wer Martin Oster und André Podszus erreichen möchte, kann dies per E-Mail unter info@buergerenergie-norderstedt.de. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.buergerenergie-norderstedt.de.