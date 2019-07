Zaunpfosten am Hundeauslauf sinnlos zerstört

Henstedt-Ulzburg.. An der Abschiedskoppel in Ulzburg-Süd entsteht derzeit ein neuer Hundeauslauf für Henstedt-Ulzburger Tierhalter. Nun sind jedoch sechs Zaunpfosten der insgesamt 50 Zaunpfosten, die der Baubetriebshof erst kürzlich gesetzt hatte, umgeknickt worden. Die Gemeinde hat Strafanzeige erstattet, es ist ein Schaden von 600 Euro entstanden. Wer Hinweise zur Tat beziehungsweise Tätern geben kann, sollte sich bei der Polizei unter Telefon 04193/99130 melden. Tipps, die zur Ergreifung der verantwortlichen Person oder Personen führen, werden mit 250 Euro belohnt.

„Es handelt sich um eine gemeindliche Fläche, die so oder so bereits von Hundehaltern genutzt wurde“, sagt Gemeindesprecher Malte Pohlmann. Auf Anregung einer Bürgerin habe sich die Verwaltung entschieden, das Areal offiziell als Auslauf einzurichten. Auch um, so Pohlmann, einen geordneten Rahmen zu schaffen und Konflikte zwischen Hunden und Fußgängern oder Radfahrern zu vermeiden. Anwohner haben gegen den Hundeauslauf Unterschriften gesammelt und im Rathaus eingereicht – sie befürchten Lärm und zusätzlichen Verkehr. Die Gemeinde hält an dem Projekt jedoch fest.