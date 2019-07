Gut Emkendorf: Romantische Nächte in historischer Idylle

Gut Emkendorf ist wirklich einzigartig“, schwärmt Regina Ritter. „Die Menschen sehnen sich nach Orten wie diesen. Um Ruhe zu finden, sich auf sich selbst zu besinnen, um mit dem Partner Zeit zu verbringen und die Natur zu genießen.“ Die 54-jährige Tourismusfachwirtin und Leiterin der Herrenhausverwaltung führt durch das stattliche Herrenhaus. In dem ist es dem Gast sogar möglich, wie Julia Gräfin von Reventlow zu nächtigen, der ehemaligen Herrin des Gut Emkendorf, Tochter des dänischen Großgrundbesitzers Heinrich Carl von Schimmelmann. Ihr ist die „Julia-Suite“ gewidmet – eines von drei Gästezimmern in dem 289 Jahre alten Gutshaus.

Die Suite umweht genauso wie das gesamte Gebäude ein historisches und romantisches Flair, genährt von Antiquitäten und Bildern, Kunstschätzen und Skulpturen, Stuck und Damastbeständen. Im Blumenzimmer erwartet die Gäste ein himmlisches Frühstück mit Blick in den prächtigen Garten, der an die romantischen Verfilmungen der britischen Schriftstellerin Rosamunde Pilcher erinnert.

Für bis zu drei Nächte ein Zimmer mieten

Blick auf das stattliche Gutshaus Emkendorf, das auf eine fast 300- jährige Geschichte zurückblickt.

Foto: Bianca Bödeker / Bödeker

Bis zu drei Nächte können die Doppelzimmer – zwei antike und ein modern eingerichtetes – gemietet werden. Beliebt auch bei Hochzeitspaaren, die sich hier in der noblen Außenstelle des Standesamtes Nortorf im Gartensaal standesamtlich oder kirchlich trauen lassen können. Um dann anschließend im Kuhhaus oder der historischen Scheune mit bis zu 600 Gästen zu feiern.

Das Herrenhaus wurde 1730 im spätbarocken Stil gebaut und vom sächsischen Baumeister Carl Gottlob Horn gegen Ende des 18. Jahrhunderts klassizistisch verändert. Hier empfing Julia von Reventlow berühmte Persönlichkeiten der Epoche, wie Friedrich Gottlieb Klopstock, Matthias Claudius oder Johann Caspar Lavater. Der Debattierkreis, der sogenannte Emkendorfer Kreis, brachte dem Gut die Bezeichnung „Weimar des Nordens“ ein.

So gilt Gut Emkendorf als eine der schönsten Guts- und Hofanlagen in Schleswig-Holstein. Es liegt mitten im Naturpark Westensee auf halber Strecke zwischen Kiel und Rendsburg und ist eingerahmt von Wäldern und Wiesen. Das Gut tangiert eine 250 Jahre alte Allee aus holländischen Linden, Kastanien, Platanen und Eichen. Diese steht seit 1936 als Naturdenkmal unter Schutz.

Heute ist das Herrenhaus in Privatbesitz

Während der Französischen Revolution von 1789 bis 1799 flüchteten zahlreiche französische Adlige auf das Gut. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurden im Herrenhaus Kriegsflüchtlinge einquartiert, nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 rückte eine britische Garnison in die Gebäude ein.

Heute ist das Herrenhaus in Privatbesitz. Es ist umfassend restauriert und für seine Konzerte bekannt, unter anderem im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals. So öffnet das Gut am 27. und 28. Juli 2019 wieder seine Pforten für das „Musikfest auf dem Lande“. Das Programm reicht von Klassik bis Sinti-Swing. Neben Herbst- und Adventsmarkt, Erntedankfest und Hochzeitsmesse stehen auch fest terminierte Führungen und Vorträge über die Frau, die das Gut so sehr geprägt hat, auf dem Veranstaltungsplan: Julia von Reventlow. Die einstündige Reise in die geschichtsträchtige Vergangenheit klingt aus bei Kaffee und Kuchen im Gartensaal.

Gut Emkendorf, Gutshof 3, 24802 Emkendorf, 04330/99 46 90, Herrenhaus@gutemkendorf.de, Veranstaltungen: www.gutemkendorf.de.

