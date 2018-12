In Norderstedt zu wohnen, wird immer teurer. An der Spitze liegen auch hier wieder die Wohnungen in Garstedt (Foto zeigt die Straße Kohfurth) mit 2819 Euro (plus 7,8 Prozent) vor Norderstedt-Mitte (2640 Euro, plus 9,3 Prozent), Harksheide (2601 Euro, plus 4,7 Prozent) und Friedrichsgabe (2403 Euro, plus 11,0 Prozent).