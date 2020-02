Buchholz. Mit 16 war er wild und rebellisch. Einer, über den die Erwachsenen den Kopf schüttelten und hinter vorgehaltener Hand sagten: „Was soll aus dem Jungen bloß einmal werden?“ Heute ist Pascal Schröder 21. Ein junger Mann, auf den eine ganze Stadt stolz sein kann. Er engagiert sich seit fünf Jahren ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche der Region. Als Leiter des Pfadfinderstamms Leviatan in Wörme gibt er Kindern und Jugendlichen Raum zur eigenen Entfaltung und hilft ihnen dabei, zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranzuwachsen. Für sein Engagement wurde der Student jetzt mit der Ehrenmedaille der Stadt Buchholz ausgezeichnet.

Zu den Ausgezeichneten, die sich in besonderem Maße zum Wohle der Stadtgesellschaft einsetzen, gehören in diesem Jahr neben Pascal Schröder auch Frank Kettwig, Angelika Bergemann und Hermann Christiansen. Sie erhielten die Ehrennadel der Stadt Buchholz, die seit 1996 jedes Jahr an verdiente Bürger vergeben wird.

„Ohne ehrenamtlich Engagierte würde das gesellschaftliche Leben völlig anders aussehen“, sagt Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse. „Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass die Sporthallen nicht leer stehen, die Rettungskräfte handlungsfähig bleiben und kulturelle Veranstaltungen wie die Kulturnacht stattfinden können.“

Fotograf Frank Kettwig wurde für sein ehrenamtliches Engagement für an Demenz Erkrankte mit der Ehrennadel ausgezeichnet.

Foto: Hanna Kastendieck (FMG) / HA

Frank Kettwig veranstaltet Demenz-Aktionstage

Einer der Ausgezeichneten ist Frank Kettwig. Der 59-Jährige setzt sich seit Jahren für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein. Anfang 2013 gründete der Buchholzer Fotograf den Arbeitskreis Alter, Pflege und Demenz und führte unter dessen Dach ambulante und stationäre Einrichtungen zu einem Netzwerk zusammen. Darüber hinaus organisiert Kettwig, der seit Oktober 2019 zweiter Vorsitzender der Alzheimergesellschaft Landkreis Harburg e.V. ist, regelmäßige Demenz-Aktionstage in der Buchholzer Empore. Ziel dieser Veranstaltungen ist, auf die tückische Erkrankung aufmerksam zu machen. Außerdem dient das Forum dazu, verschiedene Akteure zusammenzubringen. Neben den Pflegeeinrichtungen sind bei den Treffen auch das Krankenhaus Buchholz, das Hospiz, die Polizei und der Verein Blau-Weiss Buchholz dabei. Ziel der Messe ist, dass die Pflegedienste, Vereine und Initiativen sich untereinander kennenlernen. „Frank Kettwig ist es gelungen, aus Wettbewerbern Freunde zu machen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Piwecki in seiner Laudatio. Er mache mit seiner Arbeit auf eine Krankheit aufmerksam, von der aktuell 1,3 Millionen Menschen in Deutschland betroffen seien und die sich nach Angaben der Alzheimer Gesellschaft Landkreis Harburg in wenigen Jahrzehnten auf 2,5 Millionen verdoppeln werde. Auch die Aktion „2000 Lichter“, bei der die Bürger 2000 Kerzen im Rathauspark anzünden und innehalten, geht auf die Initiative des Arbeitskreises zurück. „Wir schenken Zeit, Menschlichkeit und Liebe“, sagt Frank Kettwig. „Das schafft keine App auf dem Smartphone.“

Angelika Bergemann wurde für ihr ehrenamtliches Engagement als Vorsitzende des Vereins Katzennothilfe Buchholz ausgezeichnet.

Foto: Hanna Kastendieck (FMG) / HA

Angelika Bergemann holt streunende Katzen von der Straße

Ein weitaus weniger präsentes Thema bewegt Angelika Bergemann. Die Buchholzerin erhielt die Ehrennadel für ihr Engagement als Vorsitzende des Vereins Katzennothilfe Buchholz e.V.. Der Verein versorgt streunende Tiere, fängt sie ein, lässt sie tierärztlich behandeln und bemüht sich, für die Vierbeiner ein neues Zuhause zu finden. Seit der Gründung 1994 wurden weit über 1000 Katzen eingefangen und eine Kastration veranlasst. „Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 gibt es in deutschen Kommunen rund zwei Millionen Streunerkatzen, deren Zahl sich laufend erhöht", sagt Laudatorin Iris Schoof. „Dies hat eine Verelendung zur Folge.“ Der Verein Katzennothilfe sei eine wichtige Ergänzung des Tierheims in Buchholz.“

Hermann Christiansen erhielt von Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse für sein ehrenamtliches Engagement Urkunde und Ehrennadel.

Foto: Hanna Kastendieck (FMG) / HA

Hermann Christiansen engagiert sich in der Nachbarschaftshilfe

Zu den Ausgezeichneten gehört auch Hermann Christiansen, Jahrgang 1941. Er tut etwas, das sich am besten unter dem Begriff „Nachbarschaftshilfe“ fassen lässt. Seit sieben Jahren kümmert sich der Bauingenieur im Ruhestand um die 95 Jahre alte Ilse Lühnen. Hermann Christiansen kennt die alte Dame vom Frühschwimmen im Buchholz Bad. Seit Jahrzehnten geht die Buchholzerin dort schwimmen. „Vor sieben Jahren blieb sie plötzlich weg, weil sie sich den Weg zum Schwimmbad nicht mehr allein zutraute“, sagt Christiansen. „Klar, dass ich ihr helfen wollte.“ Seitdem holt der 78-Jährige die Ilse dreimal in der Woche morgens von ihrem Wohnsitz ab, bringt sie zum Schwimmen und sorgt - inzwischen mit Unterstützung weiterer Frühschwimmer - dafür, dass sie anschließend sicher wieder nach Hause kommt. Darüber hinaus hat er erreicht, dass am Beckenrand ein Lifter angebracht worden ist, damit die Seniorin trotz körperlicher Einschränkungen weiterhin ins Becken hineinkommt. „Euer Einsatz hat dazu beigetragen, dass meine Mutter noch immer mobil ist“, sagte Ilse Lühnens Tochter Hilde Diercks in ihrer Laudatio. „Das Schwimmen hält sie gesund.“

Pascal Schröder vom Pfadfinderstamm Leviatan macht Kinder start und mutig

Pascal Schröder, der als jüngster Ausgezeichneter für sein ehrenamtliches Engagement bei den Pfadfindern die Ehrenmedaille erhielt, sagte in seiner Dankesrede: „Ich bin froh, dass ich die Chance habe, etwas zurückzugeben, was ich selbst erfahren habe: Nämlich, dass man nicht perfekt sein muss, um richtig zu sein. Sondern dass es darauf ankommt, Verantwortung zu übernehmen, kritisch zu sein und zu hinterfragen.“ Er dankte der Stadt für die jahrelange Unterstützung seiner Arbeit und Bürgermeister Röhse für sein stets offenes Ohr. „Aktuell stehen wir täglich in Kontakt“, so Pascal Schröder. Der Grund: Der Stamm, der sich seit 30 Jahren auf einem rund 2500 großen Waldgrundstück an der Handeloher Straße trifft, sucht händeringend nach einem neuen Grundstück. Denn seitdem nebenan sechs Einfamilienhäuser stehen, gibt es Beschwerden. „Ich will nicht, dass die jungen Gruppenleiter verbal angegriffen werden“, sagt Pascal Schröder, der die Vorfälle bedauerlich findet. „Bevor es dauerhaft Ärger gibt, ziehen wir lieber weiter.“

Die Auszeichnungen

Mit der Ehrennadel ausgezeichnet werden kann jede natürliche Person, deren uneigennütziger Einsatz für das Gemeinwohl der Stadt Buchholz bedeutsam ist.

Die Ehrenmedaille wird seit 2018 an ehrenamtlich tätige Jugendliche bis zum vollendeten 20. Lebensjahr verliehen.

Die Jury setzt sich aus dem Bürgermeister sowie Mitgliedern der Ratsfraktionen und einem Jugendratsmitglied zusammen. Die Bürger schlagen Ehrenamtliche vor, die ausgezeichnet werden sollen.

Infos zu Preisträgern und Projekten gibt es unter www.wirsindbuchholz.de, www.katzennothilfe-buchholz.de, www.stammleviatan.jimdofree.com