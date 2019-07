Hiddensee. Wie groß ist das Angebot an Spielplätzen? Wo gibt es viele Restaurants und Cafés? Und wie oft scheint im Schnitt die Sonne? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich Analysten beschäftigt und die familienfreundlichsten Urlaubsorte an Nord- und Ostsee bestimmt. Bei der Auswertung von betreut.de, einen Onlinedienst für die Betreuung und Unterstützung von Familien, ist ein Ranking mit 87 Küstenorten entstanden, das nach einem Punktesystem erstellt wurde. Auffällig: Die ersten Plätze belegen die Inseln.

Auf Platz eins landet demnach Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es die zweitgrößte Restaurant- und Cafédichte pro Kopf (Einwohner plus durchschnittliche Gästezahl). Auch in den anderen Kategorien konnte die Ostsee-Insel punkten, was das beste Gesamtergebnis ergab.

Auf Platz zwei landete Fehmarn (Schleswig-Holstein, Ostsee), den dritten Platz belegt Nebel auf Amrum (Schleswig-Holstein, Nordsee). Beide Orte lagen insbesondere in der Kategorie Spielplätze ganz vorn.

Das sind die Top Ten:

Hiddensee Fehmarn Nebel (Amrum) Spiekeroog Wiek (Rügen) Baltrum Glowe (Rügen) Kampen (Sylt) Boltenhagen Kellenhusen

Die ostfriesische Insel Spiekeroog (Niedersachsen, Nordsee) punktet in der Kategorie "Vegetation" und ist somit ein Tipp für Naturliebhaber. Die meisten Sonnenstunden gibt es auf der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern), Kampen auf Sylt (Schleswig-Holstein, Nordsee) hat die größte Café- und Restaurantdichte und ist damit für Familien geeignet, die viel Wert auf ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot legen.

Schlusslicht in dem Ranking ist Flensburg. Den vorletzten Platz belegt Glücksburg (Ostsee), etwas besser schnitt Brunsbüttel ab.