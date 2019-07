Hamburg. Im Norden der Bundesrepublik kann es am Montagnachmittag recht ungemütlich werden. Dominik Jung, Meteorologe von "wetter.net", rechnet damit, dass zwischen 15 und 16 Uhr die ersten Gewitterwolken Hamburg erreichen. "Dabei kann es örtlich zu Starkregen und Sturmböen kommen", sagt Jung. Bis zu 27 Grad Celsius erreicht das Thermometer.

Am Dienstag soll es hingegen wieder freundlicher werden. "Wir rechnen mit 29 Grad", so der Wetterexperte, der für Mittwoch zunächst Sonne und am Nachmittag wieder Regen und Gewitter bei 27 Grad vorhersagt. Am Donnerstag und Freitag soll es einen Mix aus Sonne und Wolken bei 25 Grad geben.

An der Ostsee gibt es nachmittags Gewitter

An der Ostsee soll es heute und in den kommenden Tagen immer nachmittags Unwetter geben. "Am Morgen und Vormittag scheint noch die Sonne", so die Einschätzung von Jung. Auch im Nordosten von Schleswig-Holstein sinke die Temperatur von derzeit 26 Grad bis 24 Grad am Mittwoch.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet rund um die Lübecker Bucht am Montag ab 14 Uhr mit Unwettern. Örtlich sind Niederschlägen mit bis zu 40 Litern Wasser pro Quadratmeter möglich. Zudem könnte es zu Hagelschauern und Sturmböen von bis zu 80 km/h kommen.