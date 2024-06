Wilhelmshaven/Bremen (dpa/lni). Die Besatzung eines Fahrgastschiffes hat einen Segler einer gekenterten Jolle im Jadebusen aus Lebensgefahr gerettet. Mit der Hilfe von Fahrgästen zogen sie den Mann mit einem Rettungsring an Bord des Schiffes, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch mitteilte. Die Seenotretter brachten den unterkühlten Segler am Dienstagnachmittag an Land.

Die Besatzung eines Fahrgastschiffes hat einen Segler einer gekenterten Jolle im Jadebusen aus Lebensgefahr gerettet. Mit der Hilfe von Fahrgästen zogen sie den Mann mit einem Rettungsring an Bord des Schiffes, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch mitteilte. Die Seenotretter brachten den unterkühlten Segler am Dienstagnachmittag an Land.

Bei einer Ausflugsfahrt mit mehr als 100 Fahrgästen entdeckten die Besatzung eine gekenterte Jolle zwischen Wilhelmshaven und Dangast. Der Kapitän alarmierte die Seenotretter und manövrierte sein 32 Meter langes Schiff heran. Während er Kurs hielt, damit das Schiff nicht selbst bei starkem Ebbstrom festsetzt, ließ die Besatzung einen Rettungsring herunter. Fünf Menschen zogen den Mann über das Heck an Bord.

Der Segler war nach eigenen Angaben etwa eine Stunde im Wasser, entkräftet und unterkühlt. Die Besatzung versorgte den Segler unter Funk-Anleitung der Rettungsleitstelle, die Fahrgäste bildeten mit Decken einen Sichtschutz.

Ein Seenotretter und eine Seenotretterin wechselten auf das Fahrgastschiff und kümmerten sich weiter um den Mann. Er wurde mit einer Trage auf das Seenotrettungsboot transportiert und mit Höchstgeschwindigkeit an Land gefahren. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Besatzung des Fahrgastschiffes kennzeichnete die gekenterte Jolle mit einem Kunststoffball und informierte einen Yacht-Klub, der die Bergung übernahm.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-540954/2 (dpa)