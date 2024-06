Bremen (dpa/lni). Die durchschnittlichen Temperaturen steigen, im kleinsten Bundesland wird es wärmer. Der neue Klimareport zeigt aus Sicht der Umweltsenatorin großen Handlungsbedarf.

Die Anstrengungen für den Klimaschutz im Land Bremen müssen aus Sicht der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, Kathrin Moosdorf, deutlich erhöht werden. Gleichzeitig sei es nötig, Bremen und Bremerhaven schnellstmöglich auf die Folgen der Klimakrise vorzubereiten, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei der Vorstellung des Klimareports. „Nur wenn wir beides jetzt und konsequent umsetzen, können wir Bremen und Bremerhaven für die Menschen, die hier leben und arbeiten, langfristig als gute, lebenswerte Orte erhalten“, sagte Moosdorf laut Mitteilung.

Nach dem „Klimareport - Bremen und Bremerhaven“ vom Deutschen Wetterdienst ist die mittlere Jahrestemperatur im Land Bremen seit dem Jahr 1881 um 1,6 Grad Celsius gestiegen. „Wir reißen im Land Bremen schon heute das Ziel der Klimakonvention der Vereinten Nationen von Paris, die Klimaerhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das sollte uns alle aufmerken lassen“, so die Senatorin. Dem Bericht zufolge erwarten die Fachleute, dass es zu einer weiteren Erwärmung komme.

Der Klimareport gibt dem Deutschen Wetterdienst zufolge einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zum Wetter und Klima in der Region. Er soll helfen, sich über die Entwicklungen des vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Klimas in Bremen und Bremerhaven zu informieren. Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit dem Bremer Ressort für Umwelt, Klima und Wissenschaft erstellt.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-540960/2 (dpa)