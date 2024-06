Emden (dpa/lno). In einer Kurve kommt eine 24-Jährige mit ihrem Motorrad von der Straße ab. Sie verletzt sich dabei schwer.

Eine Motorradfahrerin ist in Emden von der Fahrbahn abgekommen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die 24-Jährige sei in einer Kurve nach rechts von der Straße geraten und dabei gegen die Schutzplanke und einen Pfahl geprallt, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwoch mit. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall am Dienstagabend kam, blieb zunächst unklar.

