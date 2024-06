Lingen (dpa/lni). Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist in Lingen (Landkreis Emsland) mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er landete am Dienstagnachmittag in einem angrenzenden Graben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist in Lingen (Landkreis Emsland) mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er landete am Dienstagnachmittag in einem angrenzenden Graben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-529442/2 (dpa)