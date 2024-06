Wolfsburg (dpa/lni). Ein Mann wird mit schweren Verletzungen auf einer Bank in der Wolfsburger Innenstadt entdeckt. Im Krankenhaus kämpft der Obdachlose um sein Leben. Was ihm passierte, ist völlig unklar.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 38-jähriger Mann am Montagabend auf einer Parkbank in der Wolfsburger Innenstadt aufgefunden worden. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Verletzungen mit großer Wahrscheinlichkeit durch Fremdeinwirkung entstanden sind, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bisher sei der Mann ohne festen Wohnsitz nicht vernehmungsfähig. Daher setzen die Ermittler zunächst auf Zeugen, die möglicherweise gesehen haben könnten, was dem Obdachlosen zugestoßen ist.

