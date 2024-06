Bremerhaven (dpa/lni). Nach einem mutmaßlichen Angriff einer Gruppe Jugendlicher auf einen 23-Jährigen in Bremerhaven ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei soll eine Augenzeugin beobachtet haben, wie Jugendliche den Mann am Freitagabend attackierten. Dieser habe bereits am Boden gelegen. Es soll sich um sechs bis acht Angreifer im Alter von geschätzt etwa 14 Jahren gehandelt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 23-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240624-99-512732/2 (dpa)