Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Landesregierung beriet zwei Tage über den Haushalt für 2025. Nun ist klar, in welche Bereiche Rot-Grün investieren will.

Niedersachsens Landesregierung will im kommenden Jahr insbesondere in Medizinstudienplätze, Lehrkräfte und den Hochwasser- und Klimaschutz investieren. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover am Montag nach zweitägigen Haushaltsberatungen des Kabinetts mit. Die Landesregierung will zudem in die Digitalisierung der Landesverwaltung sowie in einen flächendeckenden Breitbandausbau investieren.

Der beschlossene Haushaltsentwurf für 2025 sieht ein Volumen von insgesamt rund 44,2 Milliarden Euro vor - das sind etwa 1,6 Milliarden mehr als für dieses Jahr zur Verfügung stehen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte laut Mitteilung: „Die wirtschaftliche und die steuerliche Entwicklung ermöglicht uns keine großen Sprünge.“ Dennoch gelinge es, weiter in Bereiche zu investieren, die für Niedersachsen besonders wichtig seien. Gleichzeitig halte man die Schuldenbremse ein, betonte der Ministerpräsident.

