Bremen (dpa/lni). Über den Einsatz von Tasern wird in Bremen immer wieder diskutiert. Künftig dürfen auch bestimmte Bereitschaftspolizisten die Elektroschockpistole verwenden.

Manche Bereitschaftspolizisten in Bremen dürfen künftig Taser einsetzen. Das teilte die Bremer Polizei am Montag mit. Bislang durften in der Stadt Bremen - anders als in Bremerhaven - nur Spezialeinheiten der Polizei die Elektroschockpistolen verwenden. Bereitschaftspolizisten, die Taser nutzen sollen, werden laut Polizei dafür ausgebildet. Die sogenannte Unterstützungs- und Eingreifgruppe soll mit der Waffe ausgestattet werden.

„Der Taser ist besonders nützlich in Situationen, in denen körperliche Gewalt oder andere Zwangsmittel nicht effektiv sind oder zu schweren Verletzungen führen könnten“, sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Auch Polizeipräsident Dirk Fasse lobte die Regeländerung.

Die Bremer Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke hatten Anfang April angekündigt, auch der Bereitschaftspolizei zu erlauben, Taser zu nutzen. Die Geräte sollen in Bremen nur aus der Distanz eingesetzt werden dürfen, hieß von der Grünen-Fraktion.

© dpa-infocom, dpa:240624-99-510492/3 (dpa)