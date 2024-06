Samtgemeinde Leinebergland (dpa/lni). Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto auf einer Landstraße im Landkreis Hildesheim schwer verletzt worden. Der 59-jährige Motorradfahrer fuhr laut Angaben der Polizei am Sonntagabend in Fahrtrichtung Delligsen, als ein Auto auf die Landstraße einbiegen wollte. Die 69-jährige Fahrerin übersah das von links kommende Motorrad. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

