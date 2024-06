Braunschweig (dpa/lni). Mindestens 15 Abgänge, bislang sieben Neue: Obwohl Eintracht Braunschweig erfolgreiche Monate hinter sich hat, erhält die Mannschaft wieder ein völlig neues Gesicht. Am Sonntag war Trainingsauftakt.

Anderthalb Monate nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig am Sonntag mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Die Niedersachsen verbanden ihren Trainingsauftakt am Sonntag mit einem Fan- und Familienfest am Eintracht-Stadion.

Obwohl den Braunschweigern in den vergangenen Monaten eine erfolgreiche Aufholjagd im Abstiegskampf gelang, wird sich der Kader von Trainer Daniel Scherning in diesem Sommer erneut stark verändern. In Defensivspieler Sebastian Griesbeck wurde am Sonntag bereits der 15. Abgang verkündet. Noch nicht entschieden ist, ob die Verteidiger Ermin Bicakcic, Hasan Kurucay sowie der Mittelfeldspieler Danilo Wiebe bleiben. Ihre Verträge laufen am kommenden Sonntag aus. Den bosnischen Nationalspieler Bicakcic würde der Club gerne halten. Kurucay liegen offenbar mehrere attraktive Angebote aus der Türkei vor.

Bislang verpflichtete die Eintracht sieben Neuzugänge, von denen der ehemalige Osnabrücker Sven Köhler (Odense BK) der bekannteste ist. Gesucht werden noch Verstärkungen für die Torwart-Position, die Innenverteidigung, die rechte Abwehrseite, das offensive Mittelfeld und den Angriff.

