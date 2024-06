Neu Wulmstorf (dpa/lni). In einer Flüchtlingsunterkunft soll ein Mann seinem Mitbewohner mit einer Stahlstange auf den Kopf geschlagen haben. Warum ist noch unklar.

Nach einem Angriff in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Harburg ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Ein 28-Jähriger habe seinem 23 Jahre alten Mitbewohner am Samstagabend in Neu Wulmstorf aus bisher unbekannten Gründen mit einer Kurzhantelstange aus Stahl auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Opfer habe eine schwere Kopfverletzung erlitten und sei zunächst noch ansprechbar gewesen. Danach habe er jedoch mehrfach das Bewusstsein verloren.

Wegen der Gesamtumstände wurde die Tat nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag eingestuft, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 28-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern an.

