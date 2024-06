Walsrode (dpa/lni). Als neue Partei zwischen CDU/CSU und AfD will sich die Werteunion einen Namen machen - auch in Niedersachsen. Noch ist die Mitgliederzahl in dem Bundesland aber sehr gering.

Die konservative Partei Werteunion will am heutigen Sonntag in Walsrode einen niedersächsischen Landesverband gründen. Auch der Bundesvorsitzende, der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, wird zu der Veranstaltung erwartet.

Die Werteunion war im Februar als Partei gegründet worden. In einem Interview hatte Maaßen damals gesagt, die Werteunion wolle eine Lücke zwischen CDU/CSU und AfD füllen.

Bundesweit hat die Werteunion derzeit nach Parteiangaben rund 700 Mitglieder, davon „noch unter 100“ in Niedersachsen. „Es gibt ein sehr restriktives Aufnahmeverfahren, um die Partei vor Unterwanderung zu schützen“, teilte die Partei mit. In Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Sachsen sind bereits Landesverbände gegründet worden. Zur Europawahl war die Werteunion noch nicht angetreten.

© dpa-infocom, dpa:240622-99-493895/2 (dpa)