Lüneburg (dpa/lni). Die SVG Lüneburg profitiert vom Startverbot für russische und belarussische Clubs sowie von der Sperre gegen einen Ligarivalen. Auslosung ist am 16. Juli.

Die Volleyballer der SVG Lüneburg spielen auch in der Saison 2024/25 wieder in der Champions League. Das teilte der niedersächsische Bundesligist am Samstag mit. Die Lüneburger profitieren vom Startverbot der russischen und belarussischen Clubs sowie von der Sperre gegen den Ligarivalen VfB Friedrichshafen. So rückte die SVG als Tabellenvierter der Bundesliga-Hauptrunde nach.

Das Team vom Bodensee hatte in der vergangenen Saison kurzfristig für die Königsklasse abgesagt. Das führte zur Sperre durch den europäischen Volleyballverband CEV. Die beiden übrigen deutschen Starter in der Champions League sind der deutsche Meister Berlin Volleys sowie die Grizzlys aus dem niedersächsischen Giesen.

Die Auslosung der Vorrunde findet am 16. Juli statt. Die von Stefan Hübner trainierte SVG Lüneburg erreichte in der Vorsaison Platz drei in der Gruppenphase und spielte im CEV-Pokal weiter. Dort erreichten die Niedersachsen das Finale, unterlagen aber dem polnischen Spitzenclub Asseco Resovia Rzeszow deutlich.

© dpa-infocom, dpa:240622-99-494507/2 (dpa)