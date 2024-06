Grimmen (dpa/mv). Aufgemotzte Trabis und Monster-Traktoren haben in Grimmen die Herzen Tausender Fans höher schlagen lassen. Im Tractor-Pulling ging es um Punkte für die Deutsche Meisterschaft.

Fans PS-starker Gefährte sind am Sonnabend in Grimmen auf ihre Kosten gekommen. Beim Stockcar-Wochenende gingen nach Angaben der Veranstalter rund 400 Autos vom Original-Trabant bis zum 140-PS-Wagen an den Start und fuhren auf einer Sandbahn um die Wette.

Für den Samstagabend war Tractor-Pulling angesagt, bei dem spezielle Renntraktoren einen Bremswagen ziehen müssen, der mittels bestimmter Einstellungen immer schwerer wird. Bei dem Lauf zur Deutschen Meisterschaft - einem von acht pro Jahr bundesweit - seien 42 Traktoren aus fünf Ländern am Start, erklärten die Organisatoren. Die Teilnehmer aus dem Ausland gingen allerdings nicht in die Wertung zur Deutschen Meisterschaft ein.

Am Nachmittag waren den Angaben zufolge rund 2000 Zuschauer auf dem Gelände. Für den Abend wurden beim Tractor-Pulling bis zu 5000 erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240622-99-494082/2 (dpa)