Lingen (dpa/lni). Ein Unfall hat auf der Autobahn 31 bei Lingen im Landkreis Emsland für eine stundenlange Sperrung in Richtung Norden gesorgt. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach sei in der Nacht auf Samstag der hintere linke Reifen am Auto eines 26-Jährigen geplatzt, teilte die Polizei mit. Dadurch sei er mit seinem Wagen ins Schleudern gekommen, mehrfach gegen die Mittelleit- und Außenschutzplanke geprallt und schließlich auf dem linken Fahrstreifen stehengeblieben.

Durch den Unfall entstand ein großes Trümmerfeld auf der Straße. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die A31 in dem Bereich in Richtung Norden für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der 26-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Vier Autos fuhren über die Trümmerteile. Eine Frau wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

