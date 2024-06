Norddeich/Hannover (dpa/lni). In Niedersachsen und Bremen haben die Sommerferien begonnen. Die Fährbetriebe an der Nordseeküste stellen sich auf die Anreisewelle ein.

Start der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen: Urlaubsorte und Fährbetriebe an der niedersächsischen Nordseeküste bereiten sich auf eine Anreisewelle der Urlauber vor. Fähren der Reederei Norden-Frisia, die von Norddeich aus zu den Inseln Norderney und Juist fahren, hatten am Freitag aber noch etliche Plätze frei. „Wir sind noch nicht komplett ausgebucht, wir haben noch reichlich Kapazitäten“, sagte Fahrdienstleiter Ralf Ackermann. Erfahrungsgemäß sei das erste Ferienwochenende in Niedersachsen und Bremen nicht so stark. Es gebe aber bereits zusätzliche Fahrten. Mit Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen am ersten Juli-Wochenende sei dann aber deutlich mehr los.

Die Fähren von Emden nach Borkum waren am Freitag bereits gut gebucht, es gab aber auch hier noch genügend freie Plätze für Fahrgäste. Für Fahrzeuge waren die Fähren am Freitag bereits stärker ausgelastet, am Samstag schon fast belegt oder ausgebucht. „Wir haben uns frühzeitig auf die Saison eingestellt und mehr Verbindungen zum Sommer hin eingerichtet“, sagte Corina Habben, Sprecherin der Reederei AG Ems.

Eine gute Auslastung haben auch die Fähren von Harlesiel nach Wangerooge an diesem Wochenende. Die Verbindung am Freitagnachmittag war bereits zur Hälfte ausgelastet, die Verbindungen am Samstagnachmittag teilweise bereits bis zu 90 Prozent. „Für Reisen in den Sommerferien empfiehlt sich, vorab eine Reservierung für die Fähre vorzunehmen“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Generell sei die Auslastung an den Wochenenden höher. Der Fährverkehr von und nach Wangerooge ist von den Gezeiten im Watt abhängig.

Urlauber, die mit der Fähre von Neuharlingersiel nach Spiekeroog fahren möchten, haben noch viele Auswahlmöglichkeiten. „Auf den Fähren ist am Wochenende noch genügend Platz“, teilte das Nordseebad Spiekeroog mit. Auch die Fähren zur Insel Langeoog sind nicht ausgelastet und haben genügend freie Kapazitäten.

