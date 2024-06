Oldenburg (dpa/lni). Die EWE Baskets Oldenburg kommen mit ihren Personalplanungen gut voran. Aus Frankreich wechselt ein vielversprechender Center zu den Niedersachsen.

Die EWE Baskets Oldenburg haben den französischen Center Mathis Dossou-Yovo verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom französischen Playoff-Team St. Quentin nach Niedersachsen, wie der Basketball-Bundesligist am Freitag mitteilte. „Die Center-Position ist in unserem System sehr wichtig und anspruchsvoll. Unser Center muss sehr hart arbeiten und ich denke, Mathis passt dazu sehr gut und wird an beiden Seiten des Parketts mit viel Einsatz agieren“, sagte Oldenburgs Trainer Pedro Calles.

