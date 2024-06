Bremen (dpa/lni). Nach einem Brand ist ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus in Bremen-Sebaldsbrück vorerst unbewohnbar. Das Feuer brach am Mittwoch aus bislang ungeklärten Gründen im Keller des Gebäudes aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die acht Bewohner des Hauses bereits vor dem Gebäude. Auf dem Weg ins Freie hatten alle Betroffenen Rauch eingeatmet und wurden daher vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Zwei der Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren Rettung und Feuerwehr mit rund 60 Kräften im Einsatz. Durch Flammen und Rauch wurde das gesamte Gebäude so in Mitleidenschaft gezogen, dass die Wohneinheiten bis auf Weiteres nicht genutzt werden können. Die Polizei bemühe sich um eine alternative Unterbringung der Bewohner, hieß es.

