Wittmund (dpa/lni). Der Fahrer eines E-Bikes ist in Wittmund von einem Wohnmobil erfasst worden und gestorben. Der 77 Jahre alte Mann habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Mittwoch beim Überqueren einer Landstraße das ankommende Wohnmobil übersehen, teilte die Polizei mit. Dessen Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

