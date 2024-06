Köln. Bisher ist er nur ausgeliehen. Nun hat der 1. FC Köln Luca Waldschmidt vom VfL Wolfsburg fest verpflichtet - trotz Transfersperre.

Luca Waldschmidt bleibt dem 1. FC Köln erhalten. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte, wurde mit dem VfL Wolfsburg eine Einigung über eine feste Verpflichtung des bisherigen Leihspielers erzielt. „Luca bringt die fußballerische Qualität mit, um unserem Offensivspiel entscheidende Impulse zu geben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er diese Qualität in der neuen Saison noch konstanter einbringen wird“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Obwohl die Kölner bis zum kommenden Winter mit einer Transfersperre belegt sind, ist die Verpflichtung von Waldschmidt kein Problem. Als Leihspieler ist er bis zum 30. Juni beim FC registriert und darf deshalb weiterhin für den Zweitligisten auflaufen. Danach wäre eine Verpflichtung nicht mehr möglich gewesen, weil Waldschmidt dann wieder zum Kader der Wolfsburger gehört hätte.

Der 28-Jährige bestritt in der vergangenen Saison 22 Partien für den 1. FC Köln und erzielte drei Tore. „Jetzt mit dem FC in die 2. Bundesliga zu gehen, ist eine bewusste Entscheidung. Ich möchte mit dem FC erfolgreich sein, dass der Weg wieder dahin führt, wo der Verein und seine herausragenden Fans hingehören - nämlich in die Bundesliga. Dafür werde ich 111 Prozent geben“, kommentierte der siebenmalige Nationalspieler Waldschmidt.

