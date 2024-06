Meppen (dpa/lni). Ein Mann ist mit seinem Wagen in Meppen gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-Jährige sei am Mittwochmittag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Auto nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte das Auto frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Mann ist mit seinem Wagen in Meppen gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-Jährige sei am Mittwochmittag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Auto nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte das Auto frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-455533/2 (dpa)