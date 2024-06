Bodenwerder (dpa/lni). Nach starkem Regen standen am Dienstagabend Straßen im Weserbergland unter Wasser - nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten.

Ein Unwetter hat am Dienstagabend Straßen im Weserbergland überflutet. Der starke Regen habe Straßen im Ort Bodenwerder im Wesertal nördlich von Holzminden unter Wasser stehen lassen, teilte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch mit. Zuvor hatte die „Dewezet“ berichtet.

Den Angaben nach wurden die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr am Abend alarmiert. Mehrere Stunden befreiten die Feuerwehrleute Straßen von Matsch und Schlamm und pumpten Keller aus. Zudem sei ein umgestürzter Baum von einer Straße entfernt worden.

In der jüngeren Vergangenheit war das nicht das erste Mal, dass Starkregen Straßenzüge unter Wasser setzte. Ende Mai flutete ein Unwetter bereits mehrere Straßen im Ort Norden - in einem laut Feuerwehr bisher nicht gesehenen Ausmaß. Wenige Tage davor hatte starker Regen den Ort Ockensen im Weserbergland, wenige Kilometer von Bodenwerder entfernt, geflutet. In der in einer Senke gelegenen Ortschaft stieg das schlammige Wasser bis zu 25 Zentimeter hoch, wie die Freiwillige Feuerwehr damals mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-454460/2 (dpa)