Hannover (dpa/lni). Für manche Menschen gehören Sportwetten zum Fußball genauso dazu wie das Bier oder die Bratwurst. Genau wie andere Glücksspiele können sie allerdings auch schnell zum Problem werden. „Sportwetten sind Glücksspiele - sie sind gefährlich, weisen ein hohes Suchtpotenzial auf und vermitteln vor allem jungen Menschen den Eindruck, sie könnten mit Wissen über Sport dauerhaft gewinnen“, sagte Silke Quast vom Diakonischen Werk Hannover. Mit einer speziellen Aktion zur Fußball-Europameisterschaft will die Diakonie jetzt für Aufklärung sorgen.

In elf niedersächsischen Städten legen Mitarbeiter der Diakonie deshalb in Gaststätten und anderen Veranstaltungsorten symbolische Gelbe und Rote Karten aus, die auf die Gefahren von problematischer und unkontrollierter Nutzung von Sportwetten hinweisen. Die Karten enthalten praktische Tipps und Hinweise zu Hilfsangeboten. Nach Angaben der Diakonie gelten in Niedersachsen rund 500.000 Menschen als glücksspielsüchtig oder suchtgefährdet.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-454459/2 (dpa)