Lüneburg (dpa/lni). Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg ist am Dienstag ein 64 Jahre alter Mann gestorben. Warum das Feuer ausbrach, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Weder ein technischer Defekt noch fahrlässige Brandstiftung könne als Ursache ausgeschlossen werden, hieß es.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg ist am Dienstag ein 64 Jahre alter Mann gestorben. Warum das Feuer ausbrach, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Weder ein technischer Defekt noch fahrlässige Brandstiftung könne als Ursache ausgeschlossen werden, hieß es.

Anwohner hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert, als sie Rauch bemerkten. Der Mann wohnte im Obergeschoss. Nachbarn hätten noch versucht, dorthin zu gelangen, seien aufgrund der starken Rauchentwicklung aber gescheitert, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr war mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort. Das Haus sei für einige Mietparteien aktuell nicht bewohnbar, hieß es von den Einsatzkräften.

© dpa-infocom, dpa:240618-99-446205/2 (dpa)