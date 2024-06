Bremerhaven (dpa/lni). Im Streit soll ein junger Mann seinen Kontrahenten in Bremerhaven getötet haben. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht auf vergangenen Donnerstag soll der Streit in der Wohnung des Opfers eskaliert sein. Wie der 50-Jährige ums Leben kam, blieb anfangs unklar. Ein Mitbewohner und der Arbeitgeber entdeckten Stunden später den Toten und alarmierten die Polizei. Die Ermittler fahndeten nach dem 27-Jährigen und nahmen ihn am Samstag fest. Keine Angaben gab es bisher über die Art der Beziehung zwischen den Männern und zu Hintergründen der Tat.

Im Streit soll ein junger Mann seinen Kontrahenten in Bremerhaven getötet haben. Der 27-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Nacht auf vergangenen Donnerstag soll der Streit in der Wohnung des Opfers eskaliert sein. Wie der 50-Jährige ums Leben kam, blieb anfangs unklar. Ein Mitbewohner und der Arbeitgeber entdeckten Stunden später den Toten und alarmierten die Polizei. Die Ermittler fahndeten nach dem 27-Jährigen und nahmen ihn am Samstag fest. Keine Angaben gab es bisher über die Art der Beziehung zwischen den Männern und zu Hintergründen der Tat.

© dpa-infocom, dpa:240618-99-438963/4 (dpa)