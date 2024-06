Stadthagen (dpa/lni). In einer Fabrik gerät ein Mann in eine Maschine und stirbt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob es ein Bedienungsfehler war.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Fabrik für industrielle Filteranlagen in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist ein 62 Jahre alter Mann gestorben. Nach dem Unfall am Montagnachmittag leitete die Staatsanwaltschaft Bückeburg ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen einen 58 Jahre alten Kollegen ein, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Gemeinsam hätten sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten an dem Gerät durchgeführt. Ein Sachverständiger müsse nun klären, ob es sich um einen Bedienungsfehler gehandelt habe. Das Opfer sei mit dem Kopf in die Maschine geraten.

