Göttingen (dpa/lni). Das Deutsche Theater in Göttingen ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Nun gibt es einen Plan dafür.

Das in die Jahre gekommene Deutsche Theater in Göttingen soll für 178,3 Millionen Euro saniert werden. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1890. Es soll für einen zeitgemäßen Theaterbetrieb hergerichtet werden, wie die Stadt Göttingen am Montag nach der Vorstellung des Plans mitteilte. Die Verwaltung visiert den Angaben nach eine Bauzeit von vier Jahren nach Abschluss des Architektenwettbewerbes an. Dieser dauert etwa ein Jahr; wann er startet, war noch unklar.

Die veranschlagten Kosten beinhalten auch Puffer von je rund 20 Prozent für Preissteigerungen bei Baumaterialien sowie für bisher nicht absehbare Investitionen, etwa im Bereich Denkmalschutz. Dazu sind auch 7,2 Millionen Euro für die Übergangsspielstätte des Deutschen Theaters einkalkuliert. Neben der Stadt sollen auch das Land Niedersachsen und der Bund sich an den Sanierungskosten beteiligen, wie Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) ankündigte.

An sowie in dem historischen Theaterensemble am Wall sei in den vergangenen Jahren ein deutlicher Sanierungsbedarf entstanden, teilte die Stadt mit. Zudem passe das Raumangebot nicht mehr zur Nutzung und die Theatertechnik sei veraltet. Auch bei der Barrierefreiheit und dem Brandschutz gebe es Probleme.

„Die Sanierung des Deutschen Theaters ist ein bedeutendes und unverzichtbares Vorhaben für unsere Stadt“, sagte Broistedt. Es gehe um ein bedeutendes Bauwerk. Göttingens Kulturdezernentin Anja Krause sprach von einer kulturpolitischen Weichenstellung. „Das Theater spielt eine zentrale Rolle in der kulturellen Identität unserer Stadt und der ganzen Region.“

