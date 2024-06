Hannover/Bremen (dpa/lni). Ein Tief zieht von Schottland nach Norwegen und sorgt für Regen und Wind in Niedersachsen und Bremen.

Niedersachsen und Bremen starten mit wechselhaftem Wetter in die Woche. Am Montag werden im Laufe des Tages zeitweise Gewitter mit stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten um die 65 Kilometer pro Stunde, Regen und kleinkörniger Hagel erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Starkregen kann Niederschlagsmengen bis zu 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden bringen.

In der Früh und im Tagesverlauf bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, regnen soll es vor allem ab dem Mittag. An der Nordsee soll es häufiger sonnige Abschnitte geben und meist trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad auf den Inseln und im Oberharz bei 19 Grad. In der Nacht zum Dienstag sollen die Schauer und Gewitter nachlassen und die Bewölkung auflockern.

