Bremen (dpa/lni). Wegen eines Autounfalls im Bremer Stadtteil Walle ist der Straßenbahnverkehr der Linie 3 eingeschränkt. Am Sonntagnachmittag rammte ein Auto dort einen Fahrleitungsmast im Gleisbett der Straßenbahn, der dabei schwer beschädigt wurde, wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Abend mitteilte. Die Linie 3 werde voraussichtlich auch am Montag über die Trasse der Linien 2 und 10 umgeleitet.

Wegen eines Autounfalls im Bremer Stadtteil Walle ist der Straßenbahnverkehr der Linie 3 eingeschränkt. Am Sonntagnachmittag rammte ein Auto dort einen Fahrleitungsmast im Gleisbett der Straßenbahn, der dabei schwer beschädigt wurde, wie die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Abend mitteilte. Die Linie 3 werde voraussichtlich auch am Montag über die Trasse der Linien 2 und 10 umgeleitet.

Den Angaben zufolge dauerten die Aufräumarbeiten auch mehrere Stunden nach dem Unfall weiter an. Wieso es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei erteilte auf Anfrage keine Auskunft.

© dpa-infocom, dpa:240617-99-423113/2 (dpa)