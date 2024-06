Hannover (dpa/lni). Die IdeenExpo in Hannover ist zu Ende. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden und richten den Blick bereits auf die nächste Messe.

Die IdeenExpo ist nach neun Tagen mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. 430.000 Menschen besuchten die Ausstellung in Hannover und damit mehr als jemals zuvor, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Bei der vorherigen in Präsenz ausgetragenen Veranstaltung 2022 kamen 425.000 Menschen.

Die Messe richtet sich vor allem an junge Menschen und will sie für technische und naturwissenschaftliche Berufe und Ausbildungen begeistern. Schulen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen präsentieren dort verschiedene Gebiete. In diesem Jahr habe vor allem das Thema Künstliche Intelligenz für viel Interesse gesorgt.

Die IdeenExpo zählt zu den besucherstärksten Messen in Deutschland. „Hier entsteht gerade etwas ganz Großes“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Ausstellung, Volker Schmidt. Die IdeenExpo schaffe einen komplett neuen Zugang zu Naturwissenschaften und Technik für Jugendliche. Bei der nächsten Messe 2026 solle eine weitere Schippe draufgelegt werden, sagte Schmidt.

Mit 310 habe auch die Zahl der Aussteller auf den 110 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche einen neuen Höchstwert erreicht. Sie stellten den Angaben nach unter anderem technische und naturwissenschaftliche Berufe vor. Die Aussteller in den vier Hallen wurden demnach unter anderem durch 850 Workshops und zwei Konzertabende ergänzt.

Erstmals seit 2019 fand auch wieder der RoboCup statt, bei dem mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus 14 Nationen mit selbst programmierten Robotern in mehreren Disziplinen gegeneinander antraten.

© dpa-infocom, dpa:240616-99-417763/2 (dpa)