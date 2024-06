Bremerhaven. Die Feuerwehr hat in Bremerhaven eine Entenfamilie aus einem Abwasserkanal gerettet. Dafür waren am Samstag gleich mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Entenfamilie - ein Elterntier und fünf Jungtiere - waren demnach am Nachmittag in den Kanal gefallen und konnten sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Die Feuerwehrleute retteten das Elterntier und drei Junge, zwei weitere Jungtiere flüchteten aus Angst jedoch weiter in den Kanal. „Umgehend wurde ein weiteres Einsatzfahrzeug mit weiteren Einsatzkräften zur Unterstützung an die Einsatzstelle beordert“, teilte die Feuerwehr mit. „Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, die letzten beiden verbliebenen Jungtiere aus dem Kanal zu retten.“ Die beiden kehrten den Angaben zufolge gesund und munter zum Rest der Entenfamilie zurück.

