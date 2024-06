Aurich (dpa/lni). Ein Autofahrer ist nach einem schweren Unfall mit Überschlag in Aurich einfach weitergefahren. Der 31-Jährige habe aus bisher unbekannter Ursache in der Nacht auf Samstag in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Anschließend habe sich das Auto überschlagen.

Statt den Notruf zu wählen, fuhr der Mann jedoch einfach weiter. Die Polizei entdeckten schließlich das stark beschädigte Auto und fand auch den leicht verletzten Fahrer. Da nach Angaben der Polizei bei ihm deutliche Hinweise auf Alkohol vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

