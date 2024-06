Böhme (dpa/lni). Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto ist ein Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle in Böhme (Heidekreis) gestorben. Sein 30-jähriger Beifahrer und der 59-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Warum die beiden Fahrzeuge am Freitagnachmittag in einer leichten Kurve frontal zusammenstießen, war zunächst unklar. Für den 62-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät, der 59-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

