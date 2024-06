Wremen (dpa/lni). Ein Mann soll in einem Pflegeheim in Wremen Buttersäure ausgekippt haben. Was über ihn bekannt ist.

Ein Pflegeheimmitarbeiter soll vermutlich Buttersäure an seinem Arbeitsplatz verteilt haben. Dadurch sollen zwei Mitarbeiterinnen der Einrichtung in Wremen an der Nordseeküste bei Cuxhaven am Donnerstagabend leicht verletzt worden sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde dem 58 Jahre alten Verdächtigen am Donnerstagvormittag gekündigt.

Der Mitarbeiter soll die Flüssigkeit in einem Flur ausgekippt haben. Als weitere Kollegen die übelriechende Flüssigkeit bemerkten, alarmierten sie den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute hätten dann festgestellt, dass es sich vermutlich um Buttersäure handelte. Die beiden 45 und 47 Jahre alten Pflegerinnen erlitten den Angaben nach Reizungen der Atemwege und Augen sowie Kopfschmerzen. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner des Heims wurden nicht verletzt.

