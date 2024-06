Hannover (dpa/lni). Niedersachsen sieht sich beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf Kurs. „Wir haben es 2023 zum ersten Mal geschafft, mit 100,7 Prozent im Stromsektor klimaneutral zu sein“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung des Energiewendeberichts 2023 in Hannover. In Niedersachsen sei erstmals mehr Strom aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft erzeugt worden als im Land verbraucht wurde.

„Und das haben wir geschafft, obwohl gleichzeitig der letzte niedersächsische Atommeiler vom Netz gegangen ist und wir 40 Prozent weniger Kohle verstromt haben“, so der Minister. Befürchtungen, die Abschaltung des letzten Atomkraftwerks Lingen im April 2023 würde zu einem Anstieg des Kohlestroms führen, hätten sich nicht bewahrheitet. Gelungen sei dies durch einen deutlichen Ausbau sowohl der Wind- als auch der Solarenergie. Zugleich sei auch der Stromverbrauch gesunken.

„Wir sind aber noch lange nicht am Ziel“, fügte der Minister hinzu. „Wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren weiter vorantreiben, denn im Bereich Wärme und Verkehr sind wir immer noch überwiegend mit fossilen Energieträgern unterwegs.“ Mit dem Umstieg auf Elektro-Autos und Wärmepumpen werde der Stromverbrauch steigen. Daher müsse auch die Stromproduktion aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft weiter erhöht werden.

