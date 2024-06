Helmstedt (dpa/lni). Neuerdings macht Lachgas als eine Art Partydroge von sich reden. Die Gesundheitsgefahren sind allerdings groß. Ein Landkreis spricht nun ein Machtwort.

Der Landkreis Helmstedt verbietet den Verkauf des als Partydroge genutzten Lachgases an Minderjährige. Der Kreistag habe am Mittwochabend bei zwei Enthaltungen einen entsprechenden Beschluss gefasst, sagte am Donnerstag ein Kreissprecher zu entsprechenden Medienberichten. Grund für die Entscheidung sei gewesen, dass im Nachbarlandkreis Gifhorn Lachgas in einem Automaten direkt neben einer Schule angeboten worden sei. Auch ein Kiosk in Schöningen im Landkreis Helmstedt habe auf Instagram offensiv mit einem Lachgasangebot geworben.

„Um hier frühzeitig gegenzusteuern, hat sich die Kreisverwaltung entschieden, ein Verkaufsverbot für Minderjährige per Gefahrenabwehrverordnung durchzusetzen“, erklärte der Kreissprecher. Dies sei laut niedersächsischem Polizeigesetz möglich.

Lachgas wird als Narkosemittel in der Medizin eingesetzt. Beim Gebrauch als Rauschmittel besteht laut Kreisverwaltung die Gefahr, dass unter anderem Verwirrtheit, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Blutdruckabfall auftreten können. Bei hohen Mengen könne es sogar zu Kreislaufstillstand, schweren Lähmungen bis zur Querschnittslähmung, Hirnschäden oder dem Tod kommen.

Laut Landeskriminalamt kam es in Niedersachsen bisher in Einzelfällen zu Krankenhausaufenthalten nach dem Einatmen von Lachgas. Gesicherte Daten aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik liegen zwar nicht vor. Aber den Angaben nach wurden seit 2003 bis Ende Mai strafrechtliche Delikte im Zusammenhang mit Lachgas im unteren dreistelligen Bereich erfasst. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich strengere Regeln für den Verkauf von Lachgas besonders an junge Leute angekündigt.

