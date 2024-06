Osnabrück/Hannover. Die Polizei durchsucht 15 Wohnungen auf Drogen und illegale Waffen. Im Fokus der Ermittler steht auch ein mutmaßlicher Reichsbürger.

Die Polizei durchsucht seit den frühen Morgenstunden 15 Objekte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach Drogen und anderen Beweismitteln. Im Fokus der Ermittler stehe dabei auch ein mutmaßlicher Reichsbürger, zudem spielen Kriegswaffen eine Rolle, wie die Polizeidirektion Osnabrück am Donnerstagmorgen mitteilte. Bei den Durchsuchungen unter anderem in der Stadt und im Landkreis Osnabrück, in Hannover und Teilen Nordrhein-Westfalens seien auch Spezialeinheiten aus Niedersachsen im Einsatz, hieß es.

