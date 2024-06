Schüttorf (dpa/lni). An einer Oberschule in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben Schülerinnen und Schüler ein rechtsextremes Lied zur Melodie des Partyhits „L'amour toujours“ gesungen. Der Vorfall ereignete sich Medien zufolge am Montag in der großen Pause. Der Schulleiter habe sofort nach Kenntnisnahme das zuständige Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück und die Polizei informiert, erklärte am Mittwoch eine RLSB-Sprecherin. Zuerst hatten die „Grafschafter Nachrichten“ über den Fall berichtet.

An einer Oberschule in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) haben Schülerinnen und Schüler ein rechtsextremes Lied zur Melodie des Partyhits „L'amour toujours“ gesungen. Der Vorfall ereignete sich Medien zufolge am Montag in der großen Pause. Der Schulleiter habe sofort nach Kenntnisnahme das zuständige Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) Osnabrück und die Polizei informiert, erklärte am Mittwoch eine RLSB-Sprecherin. Zuerst hatten die „Grafschafter Nachrichten“ über den Fall berichtet.

Die Schule solle nun beraten werden, ob Erziehungsmittel oder Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden sollen, hieß es. „Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte einzelner Schülerinnen und Schüler werden getroffene Maßnahmen weder innerhalb der Schulgemeinschaft noch nach außen kommuniziert“, hieß es.

Den RLSB seien in Niedersachsen bislang wenige Einzelfälle bekannt, in denen Schülerinnen und Schüler das rechtsextreme Lied gesungen hätten. Den Schulleitungen, Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei es ein besonderes Anliegen, dass allen Schülern verdeutlicht werde, dass es kein Spaß sei, rassistische und menschenfeindliche Parolen zu skandieren.

„Wir fahren hier eine absolute Null-Toleranz-Politik und lassen weder den Wunsch nach Provokation, noch den Konsum von Alkohol oder enthemmte Veranstaltungen als Ausrede gelten“, hieß es in der Mitteilung der Behörde. Ziel müsse es sein, einem radikalen und menschenverachtenden Klima seitens der Schulen deutlich Einhalt zu gebieten.

© dpa-infocom, dpa:240612-99-372307/2 (dpa)