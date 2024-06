Stade/Hamburg. Jugendliche seit Montagmorgen verschwunden. Polizei vermutet, dass sie sich in Garagen, Schuppen oder Gartenlauben verstecken könnte.

Despina ist 14 Jahre alt und nach „Diskrepanzen“ im privaten Umfeld verschwunden, konkreter möchte die Polizei Stade da mit Rücksicht auf das jugendliche Alter des Mädchens nicht werden. Die Polizei vermutet, dass Despina sich irgendwo in der Hansestadt südlich von Hamburg herumtreibt. Sie könnte sich dort in einem Unterschlupf versteckt haben, so Matthias Bekermann, Sprecher der Polizeiinspektion Stade.

Öffentlich und mit Fotos sucht die Polizei Despina, die am Montagmorgen ihr „gewohntes Umfeld in Stade-Riensförde“ verlassen hatte und später nicht dorthin zurückgekehrt war. „Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Jugendliche am Montag für mehrere Stunden beim famila-Verbrauchermarkt am Stadtweg aufhielt“, sagt Bekermann. „Danach verliert sich die Spur der Vermissten.“

Polizei Stade: 14-jährige Despina vermisst – Bürger sollen in Garagen nachsehen

Fünf Stunden nachdem die Polizei am Mittwochmorgen öffentlich zur Suche nach Despina aufgerufen hatte, aktualisierte sie die ursprüngliche Meldung mit dem Hinweis, dass sich die Vermisste in „Schuppen, Garage oder Gartenlauben“ verborgen halten könnte.

Gezielt sprechen die Beamten mit dem Aufruf auch Menschen in den Ortsteilen Stade-Riensförde und Stade-Thun an – offenbar vermuten sie das Mädchen dort. Die Bürger sollten auf ihren Grundstücken „in entsprechenden Unterschlupfen“ nachsehen, ob sich die Jugendliche dort aufhalte. Außerdem seien Videoaufnahmen von Interesse, die die 14-Jährige auf Privatgrundstücken zeigten, so Bekermann weiter.

So sieht die Regenjacke der vermissten Despina aus. © Polizei Stade | Polizei Stade

Dem Abendblatt sagte Polizeisprecher Bekermann, dass bislang keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen. Despina ist etwa 1,60 Meter groß und schlank, sie hat langes, dunkles, gelocktes Haar. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarz-graue Regenjacke der Marke FILA, Jeans und weiße Turnschuhe.

Mehr zum Thema

„Es wird vermutet, dass sich die Vermisste noch in der Stadt oder dem Raum Stade aufhält“, betont Bekermann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04141/10 20 entgegen.