Buxtehude. Mit dem 53. „Buxtehuder Bullen“ wird Anja Reumschüssel für ihr Jugendbuch „Über den Dächern von Jerusalem“ ausgezeichnet. Die Autorin aus Stendal lebte länger in Israel.

Die Autorin Anja Reumschüssel wird mit dem diesjährigen Jugendliteraturpreis „Buxtehuder Bulle“ ausgezeichnet. Die 40 Jahre alte Schriftstellerin werde für ihr Jugendbuch „Über den Dächern von Jerusalem“ (Carlsen Verlag) geehrt, teilte die Stadt Buxtehude nahe Hamburg am Mittwoch mit. „Ich bin aufgeregt, man gewinnt ja nicht jeden Tag einen Buchpreis“, sagte die gebürtige Dresdenerin nach der Bekanntgabe am Dienstagabend in der Hansestadt.

Reumschüssel, die längere Zeit in Israel gelebt hat und inzwischen in der Nähe von Stendal (Sachsen-Anhalt) wohnt, beleuchtet in einer generationenüberspannenden Geschichte den Nahost-Konflikt. Geschrieben hat sie den Roman vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Er spielt auf zwei Zeitebenen - 1947/1948 und 2023 - in Jerusalem: vier Menschen begegnen sich und sprechen über den Dächern miteinander.

Die offizielle Preisverleihung des mit 5000 Euro dotierten Jugendliteraturpreises ist für den 7. November geplant, zusätzlich erhält die Preisträgerin dann eine Stahlplastik in Form eines Bullen. Der „Buxtehuder Bulle“ wird seit 1971 verliehen. Jährlich entscheidet eine Jury aus elf Jugendlichen und elf Erwachsenen, wer geehrt wird.

© dpa-infocom, dpa:240612-99-366783/3 (dpa)