Vechta (dpa/lni). Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Vechta haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Dienstag einen Toten gefunden. Bei dem Mann handelt es sich wahrscheinlich um den 66 Jahre alten Bewohner, der alleine in dem Haus lebte, teilte die Polizei mit. Todes- und Brandursache müssten nun ermittelt werden.

Die Feuerwehr war am Morgen zu dem Brand gerufen worden. Die Straße, an der das Wohnhaus liegt, musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

