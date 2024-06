Hannover (dpa/lni). Mehr als sechs Millionen Menschen in Niedersachsen durften am Sonntag ihre Stimme bei der Europawahl abgeben. Davon machten nach einer Umfrage der Landeswahlleitung viele Gebrauch.

Die Wahlbeteiligung in Niedersachsen bei der Europawahl wird nach Einschätzung der Landeswahlleitung auf einem ähnlichen Niveau sein wie 2019. Mit Stand 16.30 Uhr lag diese am Sonntag laut einer Umfrage in Wahllokalen bei knapp 43 Prozent - etwa zwei Prozentpunkte weniger als zum selben Zeitpunkt vor fünf Jahren, wie die Landeswahlleitung mitteilte.

Wegen vieler Anträge zur Briefwahl rechnet die Landeswahlleitung mit einer ähnlichen Wahlbeteiligung wie 2019 - damals lag diese bei 61,5 Prozent.

Landeswahlleiterin Ulrike Sachs teilte kurz nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr mit, dass die Europawahl weitestgehend reibungslos verlaufen sei. Die Auszählung der Stimmzettel habe begonnen, hieß es. Sachs dankte den rund 80.000 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern im Bundesland für ihren Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240609-99-332209/3 (dpa)